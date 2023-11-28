40年前闖單位強姦女童前年落網　男子認罪囚7年 (13:34)

被告王晉全（現60歲）承認於1983年1月20日，在屯門新發邨某單位強姦女童X。被告有搶劫、盜竊等6項案底。控方指X案發後一直飽受抑鬱症困擾，形容「本案的強姦是殺死該女孩的其中一個因素」。庭上亦透露X在過世前的10年因經常留院，無法工作。

被告承認的案情指，X案發時與家人同住。案發當天，13歲的X正就讀中一，她在早上約11時半到姊姊的家時，留意到一名陌生人、即被告尾隨她上樓，她開門進入單位時，被告推她入內並關門，又聲稱身上有刀，威脅X不要作聲，隨後用衣物捂住X的嘴巴、綁住其手腳，強姦她後離開。

X隨後到附近的警崗求助，向一名女警憶述事件，並稱其陰道感疼痛及在流血，當時X情緒激動及在哭，亦披頭散髮、嘴角受傷。警方隨即抵達事發單位，檢取沾有精液的褲子、內褲、染血的紙巾等。警方陪同X在附近搜索被告，但一無所獲。警方亦在一個衣櫃檢驗出一個掌印，但當時未能辨認出其身份。

X事後情緒受困，中五輟學後由家人陪同求醫，並轉介到青山醫院留院，其後一直出入醫院。1999年4月7日，X短暫出院，同日自殺身亡，終年29歲。

警方將指紋辨識系統電子化後，在2008年辨認出上述掌紋屬於被告並通緝他。2021年8月15日，被告在荃灣被巡邏警察截查時被捕。屯門重案組第二隊高級督察楊文迪在法院外指，過往警方主要以人手校對掌紋，至2008年指紋辨識系統提升後，以電腦成功鎖定疑犯身分，經追查將他拘捕。楊表示，受害人已經離世令人痛心，冀判決對其家人有交代，至於涉案受害人逝世後疑犯被控強姦罪成，楊指出類似案件少之又少，強調警方鍥而不捨將犯人繩之於法。