少女遭父強姦　3親友教唆推翻證供須加監　官批對事主傷害深 (19:04)

少女X的父親、祖母和叔叔被裁定串謀妨礙司法公正罪成，父親另被裁定「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪成。律政司一方覆核刑期陳辭指，各被告濫用X對至親的信任，成功令X改口供。原審法官就3人判刑的懲罰性及阻嚇性不足。答辯方反對稱，父親所用手法簡單，祖母年老及有悔意，叔叔或相信胞弟無辜犯案。

案件今年6月開庭審理覆核上訴。判辭指，妨礙司法公正屬嚴重罪行，批評涉案父親一而再，再而三地操控其他被告，屬始作俑者及受益人，祖母施以小恩小惠，叔叔在開審前探監告訴胞弟「到時盡力」，他們有計劃並持續犯案，達成目的。

判辭續指，原審法官對X的父親判刑未能反映本案的嚴重性，「達到駭人聽聞的地步」，將兩罪刑期同期執行是原則上犯錯，亦錯誤考慮祖母及叔叔因為親情及愚孝犯罪，有一定的無形得益。

因此，上訴庭將X父的量刑基準上調至9年，兩罪分期執行，以嚴懲及阻嚇意圖動搖法治根基的行為，祖母及叔叔亦須加刑；考慮到刑期覆核及3人於去年初至今年中刑滿獲釋，各獲酌情減刑一年半，改判後3人再度入獄。至於3人另就定罪上訴遭駁回，上訴庭認為控方結案陳辭並非極具個人意見色彩，沒有構成不公。