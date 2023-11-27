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Hounax騙案求助個案最多涉近千萬元　證監會：行騙手法常見　否認監管缺陷多 (18:31)

虛擬資產投資平台Hounax疑涉詐騙，證監會行政總裁梁鳳儀說，至今接獲18宗涉Hounax投訴，涉款1.2萬元至1000萬港元不等。最早的投訴個案於9月底向證監求助，至10月起陸續收到投訴稱未能取回資金，證監隨即開始調查。她稱，Hounax是不受規管的無牌平台，證監會無權停止其運作或封鎖其網站，又說「唱高散貨」是涉金融產品詐騙案的慣常手法，亦常見於倫敦金騙案等，不代表監管上有很多缺陷。

梁鳳儀表示，Hounax要求投資者將本金匯至第三方戶口，是其中一個警示，又說騙徒會自稱是投資專家，誘使他人加入即時通訊軟件，吹噓有投資貼士及回報高，甚至初期會提供利潤，欺騙投資者加碼，當受害人想提取較大額的款項時，騙徒會以各種方法拒絕，包括要求支付大額手續費。她提醒，騙徒手法層出不窮，如有投資平台提供難以置信的高回報 ，市民要提供警覺，呼籲透過任何平台作投資決定之前，要先在證監會網站，檢查該平台是否持牌。

梁鳳儀又說，在收到相關投訴之前，證監會並無留意到Hounax在港活動，稱接獲投訴是顯示有騙案的清楚警示。她亦稱，當收到投訴或發現可疑平台時會作出調查，並與警方分享情報，強調對違規行為零容忍，證監會不會坐視不理、不會推諉責任，會採取措施保護投資者，包括發放信息、加強教育等，提到會透過電台、巴士車身、多媒體等宣傳防騙信息，亦已簡化證監會網站，方便投資者查閱可疑平台名單。

虛擬資產交易平台發牌制度今年6月1日起生效，設一年寬限期。被問到寬限期是否成為灰色地帶，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣說，寬限期目的是讓在港營運的交易平台，有足夠間準備提交申請，確保平台符合監管規定，又稱無論是否有寬限期，都會發生詐騙個案，強調會積極監測社交平台及論壇等，尋找可疑交易平台。至於是否有調整寬限期的空間，梁鳳儀說，市民應經常警愓詐騙，即使寬限期立刻完結，詐騙案都會繼續發生，證監經平衡後決定依照原本的寬限期規定。

相關字詞﹕編輯推介 證監會 虛擬資產投資平台 詐騙

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