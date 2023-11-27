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社民連街站涉無牌籌款及展示橫額　案件押後再訊 (17:06)

社民連10名義工於今年4月至5月在銅鑼灣及灣仔三度擺街站時，被指未經批准下籌款及展示一塊黑布橫額，遭警方票控共26項無牌籌款及未經准許下展示招貼或海報，案件今(27日)在東區裁判法院首提堂，除曾健成缺席，其餘9人申請將案件押後，以向控方索取文件；裁判官應要求，將案件押至明年2月21日再訊。

9名出席提堂的被告包括陳寶瑩(67歲)、余煒彬(30歲)、李盈姿(54歲)、唐婉清(74歲)、黎嘉麗(45歲)、盧德華(62歲)、陳子祥(57歲)、周嘉發(31歲)、張銘聰(20歲)。

社民連主席陳寶瑩及成員余煒彬在庭上表示，不滿至今仍未收到控方的案情撮要，對被所控內容不知情，認為浪費時間。裁判官解釋，被告首次提堂一般只會收到傳票，是常規做法。控方亦表明，會在4星期內將相關文件交予各被告，並指涉案26項傳票涉及3個不同日子，因犯案手法相同等，故申請將案件合併，並獲裁判官批准。

26項傳票分別指上述9名被告及曾健成分別於今年4月2日、4月30日及5月28日，在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界的行人道路上和灣仔莊士敦道125號灣仔地鐵站A3出口外的公眾地方，於無法權限或解釋且沒有由社會福利署長或民政及青年事務局長發出許可證、組織、提供設備以進行或參與籌款活動，以及於政府土地未經准許而展示招貼或海報，即一塊黑布橫額。

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