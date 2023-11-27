張竹君獲頒樹仁榮譽社會科學博士　提疫情衝擊籲提供心理精神健康支援 (17:04)

張竹君又說，曾思考是否配得起殊榮，自言只是團隊一員，盡一己之力與眾多忠於職守的人一起對抗疫情。她亦回顧新冠疫情，指香港實施前所未有的防疫措施，要依賴整體的合作、個體的信任，形容若未能了解市民大眾的種種交往方式，及無法影響他們改變行為，要持續而確切地保障公共衛生，實在並不容易。

她又說，疫情帶來全球危機，各地經濟急速下滑，無一行業、階層能免受牽連，而社交隔離、經濟受重創、工作流失等問題亦使市民的情緒及精神受到不少衝擊，要透過不同學科及跨科去探索並回應。張竹君認為，要深入探討為有需要幫助的人士，提供必要的心理及精神健康支援，以致決策者能明瞭實况，並主動積極制訂未來政策，令社會日後更具化解危機的能力。

樹仁大學撰寫的贊辭中提到，張竹君曾連續72日主持疫情記者會，又提及張竹君丈夫在2020年初患上惡疾，她既要探望丈夫、又要照顧家庭，仍每日出席記者會；直至當年12月5日，張竹君丈夫病危，她兩日後仍強忍喪夫之痛主持記者會，讚揚她敬業、樂業、專業和有責任感。