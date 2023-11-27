兩國泰機師駕跑車遇意外身亡　乘客家屬向司機家屬索償 (16:26)

案件原告譚李錦華（音譯），為跑車乘客、國泰初級副機長譚兆璋的遺產管理人；被告黃佩恆，為跑車司機、國泰二副機長黃奕的遺產管理人。事發於2015年3月凌晨，黃奕駕駛跑車載譚兆璋兜風，至8號貨櫃碼頭對開失控剷上石壆，跑車陷入火海，兩人同在車內燒焦身亡。

原告方傳召國泰飛行管理銷售及風險經理李諾（音譯）作供，李諾曾與死者譚兆璋共事。綜合庭上證供和書面供辭，譚兆璋於2010年底加入國泰，於2014年5月擔任初級副機長，具有駕駛波音777客機的經驗，月薪為7萬港元起跳。李諾供稱，假設通過飛行考核，譚兆璋有機會正式晉升至副機長，月薪高達10多萬港元。

原告追討的收入損失，包括譚兆璋遇事之前，可以在國泰享有的薪酬福利、飛行訓練費資助等。呈堂文件顯示，國泰機師除了獲基本底薪，亦有飛行津貼和醫療保險等。李諾供稱，譚兆璋和其他國泰機師一樣，曾派駐澳洲接受55星期的飛行訓練，其間每人每日獲發15澳元（折合76港元）的零用錢。

被告方關注，新冠疫情之下航班大減，國泰於2020年要求機師簽訂新合約，更改薪酬的計算方法，大幅削減底薪和福利。李諾表示，國泰明言機師拒絕簽新合約的話，將被終止合約，意味要離職。被告方提出，有報道指國泰曾有近四成機師離職。李諾稱四成流失率並不準確，但承認機師士氣受影響。