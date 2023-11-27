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鄭雁雄信香港五大優勢無與倫比　堅持國際化屬成功密碼 (16:09)

中聯辦主任鄭雁雄於「香港財經論壇」致辭說，一國兩制行穩致遠是中國式現代化的重要組成部分，香港有不可替代的重要作用，稱香港的一國兩制度優勢、三大中心的傳統優勢、名校匯聚的創科優勢、雙向開放的區位優勢及多元融合的文化優勢無與倫比，正以主人翁姿態參與中國式現代化征程。他又說，香港要堅持國際化特色、發揮國際化優勢及善用國際化平台，中聯辦亦會理所當然地做好支持香港、支持特區政府依法施政的超級聯絡人。

鄭雁雄表示，堅持國際化特色是香港揚名立萬的成功密碼及信心之源，亦是香港作為中國式現代化超級聯繫人的關鍵所在，形容「語言無障礙、文化無隔閡、財富通四海」是香港最鮮明的標誌，面對任何風浪及挑戰都不能變、不會變，相信一個中西交匯及包容開放的香港，會持久地得到世界認可及吸引投資者。

他說，香港要更好地融入國家發展大局，必須要更好地發揮國際化優勢，相信優良的營商環境及完備的法律制度，會為香港發展添強勁動能。鄭雁雄又提到，香港是中國唯一個實行普通法的司法管轄區，《港區國安法》的加持有效堵塞維護國家安全的漏洞，保護最大的公眾利益及投資者的合法權益。 

鄭雁雄亦表示，善用國際化平台是香港服務國家的優勢所在，須打造財經論壇品牌、匯聚財經智慧，全力爭取加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP)，並強化作為離岸人民幣業務樞紐的功能。

李家超：為投資者提供安全穩定的營商環境

特首李家超致辭時就表示，香港在金融、商貿、航運等的專業服務世界前列，法制上與其他國際主要商業社會無縫接軌，亦有首屈一指的投融資平台，稱事實勝於雄辯，香港社會在法治的堅實保障下，為投資者提供安全穩定的營商環境。

他又說，將繼續擴大香港金融機構在前海的業務範圍，並積極促進深港兩地金融市場互聯互通，同時捉緊綠色及可持續金融發展的大勢，並善用香港的專業服務，拓展全球經貿網絡，推展區域合作。李家超亦提到，亞洲首隻沙特阿拉伯ETF，即交易所買賣基金，本周將於港交所掛牌，相信類似合作足以證明香港是全球資金融通的重要增值平台。

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