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公布電費檢討結果在即　兩電率先交代基層優惠措施 (18:40)

中電和港燈明日將公布電費檢討結果。兩電率先交代向基層提供的優惠，其中港燈將向推出「現金券計劃」，會向參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，每戶派發一套總值200元的現金券，以購買日常用品，預料將有1萬個家庭受惠；中電則推出基層家庭電費補助計劃，分別向5萬個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費資助，以及向2萬個劏房住戶，每戶提供1000元電費資助，並向約58萬個家庭，包括低用電量住宅家庭，以及享有長者優惠的客戶，每戶派發100元「中電消費券」。

港燈明年將撥款逾5500萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力；明年亦推出「現金券計劃」，會向參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，每戶派發一套總值200元的現金券，以購買日常用品，預料惠及1萬個家庭。港燈亦會與社福機構合作，繼續向合資格劏房戶提供一筆過1000元電費津貼，預料1200戶受惠；港燈亦會資助合資格劏房戶或業主重鋪電力線路以安裝獨立電表，每間劏房資助上限1.5萬元或每個分間前單位6萬元。

港燈亦繼續為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，並提供每個場所最多30萬元，資助他們採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室內空氣質素。而每個過渡性房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，將可獲最多100萬元資助。

中華電力則透過中電社區節能基金撥款逾2億港元，於2024年推出多項社區支援計劃，其中約7000萬元將用以支援基層家庭，包括劏房住戶，為有需要家庭提供電費資助及改善家居電力安全等項目，當中約5000萬元會用作推行中電基層家庭電費補助計劃，分別向5萬個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費資助，以及向2萬個劏房住戶，每戶提供1000元電費資助。

另外，為鼓勵市民留港消費，提振本港經濟，中電會推出總值約5800萬元的「中電消費券計劃」，向約58萬個家庭，包括低用電量住宅家庭，以及享有長者優惠的客戶，每戶派發100元的中電消費券，受惠客戶可於約1000間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。中電亦會撥款2000萬元，資助學校及社福機構購買及安裝太陽能發電系統，推廣節能減碳。

中電企業發展總裁莊偉茵被多次問到明年電費調整幅度，她表示明日中電會向立法會詳細交代。

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