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政府指郵輪碼頭交通配套足以應付旅客需要　楊潤雄：耗費宣傳較設免費交通更有效 (12:37)

啟德郵輪碼頭8月初曾出現交通配套不足的情况，旅客須排長龍候車。議員嚴剛建議於郵輪碼頭重設免費穿梭巴士，以便利遊客。文化體育及旅遊局長楊潤雄則認為，郵輪旅客屬高消費一族，交通費對他們而言問題不大，相信將設立免費交通的開支用於宣傳或會有更好效果。

立法會經濟發展事務委員會今討論啟德郵輪碼頭交通安排等，多名議員關注郵輪碼頭接駁交通。議員嚴剛認為，若交通配套不足會令遊客體驗差，而且郵輪碼頭作為重要交通設施，理應接駁港鐵站，建議政府提供免費穿梭巴士接駁郵輪碼頭及港鐵站、九龍市中心及港島，「花小錢畀方便遊客」。楊潤雄回應指，郵輪旅客屬相對高消費旅客，相信由旅客自行負擔交通費的問題不大，重點是讓旅客享受良好交通服務及容易乘車，「我寧願同樣嘅錢可以花喺宣傳，或者優惠上面......似乎好過純粹畀個穿梭服務佢。」他又說，有信心現時交通配套已可應付旅客需要，亦提到早前在暴雨或颱風襲港時，郵輪碼頭的交通仍能應付，稱如有問題當局會盡早介入。

對於會否開辦連接啟德的水上的士路線，運輸署助理署長鄒炳基說，政府及營運商會密切留意水上的士的運作，考慮旅客及乘客需要，適時開辦連接啟德的路線。

推商用地時間表需視乎市况

民建聯李慧琼認為當局未有善用郵輪碼頭資源，應要考慮運用碼頭的空間及設施，吸引本港市民前往；議員楊永杰就提出，當局應善用郵輪碼頭上蓋及附近空間建設文創基地等。楊潤雄回應指，會詳細考慮如何利用碼頭空間，推出不同活動吸引旅客及本地居民消費，重申明年上半年公布的相關行動計劃會有闡述。至於碼頭附近的3幅商業用地，土木工程拓展署東拓展處長梁中立指，推出土地的時間受制於物業市場情况，亦要考慮當區土地供應，當局會有序適時推出。

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