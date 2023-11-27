三隧收費顯示屏將不列實際時間「憂有人衝閘」　議員促改善免爭拗 (11:36)

立法會交通事務委員會今日到西隧行政大樓一帶視察分時段收費籌備情况，並聽取運輸署代表介紹。陳恒鑌形容，顯示屏的版面設計大致簡潔易明，惟分時段收費為與時間有關政策，駕駛者如避開繁忙時間，提早或延遲過隧道時間收費可較低，故顯示屏有必要增設實時時間，讓駕駛者有「時間記憶」，記起在改變出行習慣後，隧道費會更便宜。陳又指，委員亦關注如不增設實時時間，不熟悉政策的駕駛者或誤以為顯示屏上收費水平突然改變只是「當機（系統失誤）」，亦易引人質疑系統是否真正實時運作。

陳恒鑌引述署方代表解釋，不增設時間為避免駕駛者會因應時間「衝閘」加速，「怕大家心急，望住佢一分鐘又一分鐘，愈來愈貴」。陳說，新加坡的分時段收費系統亦有顯示實時時間，不見會引起「衝閘」問題，而署方代表聽過委員意見後，已表示會研究建議。

另外，顯示屏僅以圖示代表私家車、電單車、的士及商用車4類車種，陳恒鑌指理解如文字表達或需中英並茂，版面或太複雜，支持僅以圖示說明，但認為私家車及商用車的圖案設計可改善，令駕駛者可更易分辨。他又建議，由於商用車及的士日後不論何時行經三隧均全日劃一收費50元及25元，顯示屏上僅私家車及電單車收費會有實時變動，私家車及電單車收費的字體應更大，方便駕駛者掌握資訊。