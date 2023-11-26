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陳茂波：討論會否加稅言之尚早　會審時度勢 (10:47)

財政司長陳茂波上周於網誌提到，有APEC成員正思考增加稅收來源，引起商界關注本港是否要加稅。陳茂波今早於商台節目《政好星期天》中表示，現時談論會否加稅言之尚早，強調要審時度勢，要社會有所蘊釀及討論。他又說經濟有周期，稅收隨經濟狀況有波動，重點是要達到大致平衡，稱政府會在新一份財政預算案公眾諮詢期間，更好把握社會民情及商界面對情况。

陳茂波又說，上周網誌是分享APEC會議上部分成員關心的議題，指稅收制度要考慮國際上競爭力及國際稅收制度的方向，提到國際間正推動全球最低稅制，或於2025/26年度落實，屆時香港必須跟從，料每年可多收150億稅，但如果提早更改會「趕客」。

被問到明年經濟前景，他稱國際社會普遍認為明年是「不容易的一年」，相信普遍經濟增長放緩，加上地緣政治風險高、或引起較大的金融波動，又預料高息環境會維持一段較長的時間，相信明年亦難以下調。他指，香港明年會有經濟增長，但仍在評估增長速度，要待財政預算案出台時才可估算增長水平，估計拉動經濟發展的「三頭馬車」之一的出口貿易挑戰仍然很大。

他亦強調，政府繼續以審慎理財、量入為出、應使則使的原則處理公共財政，展望未來要發展好經濟，適當運用市場資金。他又說，會活用金融工具，包括考慮在重點基建籌融資時發債，或讓市民認購相關債券。

陳茂波：招商引資工作正穩步前進

另外，陳茂波於網誌中表示，疫後復蘇進程存在一定挑戰和壓力，必須加緊鞏固現有優勢，同時增添新的動力，包括推動創新科技發展及招商引資。他表示，近年政府持續投資和推動創新科技及新型工業化，加強研究成果轉化及創科產業化，加上政府全速全力招商引資，正面效果陸續實現，其中投資推廣署今年首10個月協助超過330間內地或海外企業，在港開設及擴展業務，同比增長30%，將可創造逾3700個就業機會。

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