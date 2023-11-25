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內地生查詢增　傳統男名校聖若瑟書院：高才子女入學可促文化交流 (22:35)

學界面對學生人口結構性減少，同時各類輸入人才計劃帶動「高才」受養人來港就學。傳統男名校聖若瑟書院校長黃婉芬說，高才子女來港入學是好事，促進不同文化的交流，亦減輕其他學校的收生壓力。她稱，該校接獲來自內地的學生入學查詢，較過往增加，該校在暑假取錄兩名相關學生，強調是擇優而錄，與本地生一同競爭，包括考慮他們的入學試成績。

位於半山的傳統男名校聖若瑟書院今（25日）舉行兩場中一入學講座，逾1000名家長報名參與。黃婉芬致辭時稱，學校注重學生的興趣與個人發展，鼓勵學生就其興趣成立學會，如風帆學會，中醫學會等，校內新設施包括健身房、新圖書館料明年上半年落成。副校長郭廸民說，該校現設逾40個學會，而為增進學生的世界觀，今年度起復辦遊學團，盼學生開拓眼界。

2024年9月入讀中一的學生，明年1月2日至16日可參加升中「自行分配學位」階段，申請最多兩間參加派位的中學，中學將在明年3月27日公布正式取錄名單。

據聖若瑟書院校網，自行階段設54個學額。收生準則方面，申請人小學成績及教育局提供的成績次第（rank order）佔25%，課外活動及獎項佔15%，操行佔10%，面試佔50%。

黃婉芬指，面試形式與過往一樣，分為中、英、數及「個人成長」4方面。她指「個人成長」屬小組討論，校方盼了解申請人發言的態度、表達能力、是否有立場、論點和論據，指學生宜多關心社會時事，「但不會問加沙戰爭等較深議題」。

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