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林正財: 社署已增監管 市場生態變 有信心院友被虐事件不會重演 (19:05)

以2015年劍橋護老院長者被安排露天沖涼、2016年康橋之家院長涉嫌性侵院友事件為藍本的電影《白日之下》近日上映，令社會再次關注院舍服務質素問題。行政會議成員林正財今日（25日）在有線節目《有理有得傾》指，8年來政府已做了很多改變工作，形容是「翻天覆地」，認為因應市場生態改變、社署監管增加等，情況已改善很多，「我都幾有信心，八年前發生的事應該不會再在香港發生。」

林正財認為，整個市場生態已改變，以往發生醜聞的大多是牌照院舍，一般為中小型院舍，大部分院友均以綜援金入住，而「綜援金的錢基本上好難營運到一間院舍，其質素是比較可以接受」，政府政策為逐步取締這些院舍，同時不斷向甲級院舍買位，藉此推動業界升級，避免被淘汰。他指，今年已通過修訂院舍條例及實務守則等，近年亦已加強院舍人員培訓，有信心同類事件不會再發生。

被問到截至今年9月輪候安老院舍宿位需等24個月，弱智人士資助宿位更長達13、14年，林正財坦言，宿位不足是香港的「短板」，但認為政府已痛定思痛利用不同方法解決，如規定興建公屋時一定要有5%建築面積預留做福利設施、政府亦正與非牟利機構合作興建新院舍，長遠有信心能解決宿位不足問題。林承認，短時間內仍要等，惟認為因有社區照顧服務，有需要人士已經「唔係好似以前等得咁辛苦」，又指難為資助宿位輪候時間訂立關鍵績效指標（KPI），形容政府政策及遠見是做到社區照顧服務「零等候」，令長者可居家安老。

相關字詞﹕林正財

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