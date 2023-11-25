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「Hounax」虛擬貨幣投資平台疑涉詐騙　131人報案涉1.1億元 (15:55)

警方接獲88宗有關「Hounax」虛擬貨幣投資平台的報案，懷疑涉及詐騙，受害人數達到131人，涉款達1.1億港元，單一損失1.2萬元至400萬元。

警方表示，騙徒主要透過facebook、WhatsApp等社交平台接觸事主，自稱投資專家，將事主加入聊天群組，分析投資市況，再引誘事主於Hounax平台投資虛擬貨幣。事主透過超連結下載Hounax應用程式，並於平台開設戶口後，騙徒會指示事主匯款到其他戶口，包括有轉數快或銀行過數，聲稱用作充值。於開戶初期，Hounax平台會於事主投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令受害人戶口資產看似有所增長，但其實只是無意義的數字，實際上，當事主將款項轉入騙徒指定的戶口後，該些款項已被隨即轉走。若事主想取回資金，平台「經理」會以不同藉口拒絕，甚至要求事主繳付20%至80%手續費，即使有事主按指示交款，最終亦無法取回任何款項。

商業罪案調查科情報組總督察柯詠恩表示，最大損失金額的個案涉及413萬元，任職建築公司工程經理的48歲男事主今年8月透過社交媒體認識騙徒，誤信有高回報增長，於是不斷轉賬「充值」投資戶口，但當他想取回款項就遭對方拒絕，最後更被踢出群組，懷疑受騙，於是報警。

商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基表示，已經要求社交平台將Hounax下架，正等待對方回應。警方正追緝涉事騙徒，暫時未發現本案與JPEX案有關。而證監會於本月1日已將Hounax列入無牌公司及可疑網站名單，屬於可疑虛擬資產交易平台，因Hounax聲稱與一間金融機構合作，但事實上沒有這回事。根據警方初步調查，Hounax聲稱是一間新加坡公司，於今年年初開始運作，對象為香港人，其網站及應用程式目前仍然有效。

相關字詞﹕詐騙 虛擬貨幣 投資騙案

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