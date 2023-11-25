警拘8人涉油尖區無牌賣酒 (14:37)

昨晚9時45分，油尖警區反三合會行動組探員，突擊搜查尖沙嘴柯士甸路3號一間酒吧，拘捕一名31歲姓曾本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而4名由31至44本地男客人，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。行動中，警方檢獲市值約4800元的酒類飲品。另外，油麻地分區雜項調查隊昨晚9時許，派出警員喬裝顧客到油麻地砵蘭街61至63號一間無牌酒吧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名31歲姓胡本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」行動中，檢獲市值約3700元的酒類飲品。

至今日凌晨約1時半，尖沙嘴分區雜項調查隊及油尖警區特別職務隊，分別派員喬裝顧客到尖沙嘴柯士甸路17號一所餐廳及油麻地德興街9至10號光顧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，在2個單位內分別拘捕一名29歲姓陳男負責人及一名68歲姓盧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無證經營餐廳業務」。行動中，兩處地點共檢獲市值約13500元的酒類飲品及食物。