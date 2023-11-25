19人理大外非法集結罪成 官押後下月8及9日求情及判刑 (14:08)

20名被告依次為吳肇韜(案發時18歲，下同)、何兆川(23歲)、陳思晨(22歲)、高敬希(18歲)、曾曉琳(20歲)、陳綺敏(37歲)、王穎彤(21歲)、許巧靜(22歲)、洪妙賢(24歲)、陳東城(43歲)、鄧耀雄(24歲)、鄭肇其(52歲)、施雄國(36歲)、鄭瑞琪(30歲)、陳正雯(20歲)、蔡蒨盈(28歲)、程曉君(27歲)、鍾靜純(28歲)、江麗華(27歲)、劉頌祈(28歲)。曾曉琳是唯一認罪被告，早前被判囚9個月兩周。

法官頒下判辭指，2019年11月18日早上約8時，有最多200人於尖沙嘴科學館廣場外非法集結，警方敲盾驅前，人群後退至華懋廣場外，警方在該處圍捕135人，包括案中所有被告；其中16名被告於審訊中選擇作供，聲稱早在警方圍捕之前，他們各有不同理由進入科學館廣場，包括買藥、八卦、吃早餐、陪朋友吸煙、找素材做功課、聽從警員指示、前往紅磡站、前往唯港薈，以及感受社會實況，其後無辜地被人群包圍或阻擋去路，才致被警方拘捕。

惟法官指出，當日警方先後向示威者發出警告，驅散期間發射胡椒球彈、催淚彈，現場明顯是人聲鼎沸，各被告沒有任何合理需要進入非法集結範圍，加上部分被告攜帶口罩、手護套等物品，故此推論各人早已身處現場及必然知道現場正發生非法集結，並藉現身壯大聲勢。因此控方已成功舉證，裁定19人的非法集結罪成。