明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

19人理大外非法集結罪成 官押後下月8及9日求情及判刑 (14:08)

2019年11月理大衝突期間，大批市民前往理大外聲援，警方於尖沙嘴一帶拘捕135人，其中20人被控非法集結，除了一名20歲女生認罪後，其餘19人均不認罪受審。案件今日（25日）於區域法院裁決，19人均被判罪成，法官下令各人分別押後至12月8日及12月9日求情及判刑，其間為案發時僅18歲的兩男生索取勞教中心報告。

20名被告依次為吳肇韜(案發時18歲，下同)、何兆川(23歲)、陳思晨(22歲)、高敬希(18歲)、曾曉琳(20歲)、陳綺敏(37歲)、王穎彤(21歲)、許巧靜(22歲)、洪妙賢(24歲)、陳東城(43歲)、鄧耀雄(24歲)、鄭肇其(52歲)、施雄國(36歲)、鄭瑞琪(30歲)、陳正雯(20歲)、蔡蒨盈(28歲)、程曉君(27歲)、鍾靜純(28歲)、江麗華(27歲)、劉頌祈(28歲)。曾曉琳是唯一認罪被告，早前被判囚9個月兩周。

法官頒下判辭指，2019年11月18日早上約8時，有最多200人於尖沙嘴科學館廣場外非法集結，警方敲盾驅前，人群後退至華懋廣場外，警方在該處圍捕135人，包括案中所有被告；其中16名被告於審訊中選擇作供，聲稱早在警方圍捕之前，他們各有不同理由進入科學館廣場，包括買藥、八卦、吃早餐、陪朋友吸煙、找素材做功課、聽從警員指示、前往紅磡站、前往唯港薈，以及感受社會實況，其後無辜地被人群包圍或阻擋去路，才致被警方拘捕。

惟法官指出，當日警方先後向示威者發出警告，驅散期間發射胡椒球彈、催淚彈，現場明顯是人聲鼎沸，各被告沒有任何合理需要進入非法集結範圍，加上部分被告攜帶口罩、手護套等物品，故此推論各人早已身處現場及必然知道現場正發生非法集結，並藉現身壯大聲勢。因此控方已成功舉證，裁定19人的非法集結罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞