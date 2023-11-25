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蔡若蓮：現時學童輕生屬較高危時期　跨部門三層應急機制將短期維持約1至2個月 (12:25)

近期學童輕生個案有上升趨勢，教育局長蔡若蓮指現時屬較高危時期，政府會設立跨部門三層應急機制，預計相關服務維持約一至兩個月，以盡快識別有較高自殺風險的學生，及增加人手支援有需要的個案。

蔡若蓮出席港台《星期六問責》 時指，設立機制是希望及早識別有高自殺風險的學生，再動員如社工、教育心理學家和組織等社會力量作支援，若經評估及校長轉介為情況嚴重的學童，就可獲安排即時診斷。 她表示今次有千多個服務名額，不擔心找出有需要的同學後，無足夠支援，不過她指機制屬短期應急用，預計維持約一至兩個月。

至於有關小一、小二人文科「不試不測」，採用多元評估的建議，蔡若蓮在商台《政經星期六》表示指當局正積極考慮，認為紙筆評估並非反映學習成果的唯一方法。她稱，人文科與科學科一樣，希望以活潑、多元的方法教學；教師可透過學生的眼神、參與討論的情況或口頭問答等方法，了解學生是否掌握相關知識，相信教師有不同方法評估。

對於學生在全港性系統評估（TSA）中英數3科的達標率均比疫情前下跌。蔡若蓮說，評估表現「有上有落」屬正常，認為過去3年疫情及1年「黑暴」的影響，學生的學習生活受到較大干擾，跌幅屬可理解的結果。她指，不應只執着於報告上的數字，重點是透過報告了解學生能力，建議中學學校參考整屆小六生的TSA表現，以制定針對性支援措施。她重申，設立TSA的目的旨在評估學生的基本能力，為其下一個學習階段作準備，與學生個人成績無直接關係，亦無需操練。

相關字詞﹕編輯推介 學童輕生 人文科 蔡若蓮

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