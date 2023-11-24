海關機場搗破3宗旅客販毒案　涉體內及腰封藏毒拘4人 (18:14)

首宗案件發生於前日（22日），海關在機場截停兩名來自巴西聖保羅、經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴、及泰國曼谷入境的外籍男子（33歲，報稱任職司機）及女子（45歲，報稱無業）。關員發現兩人只有少量行李，認為有可疑，於是將兩人送到醫院檢查，最終發現兩人懷疑體內藏毒，於是拘捕兩人，他們正留院觀察，男子暫時已經排出129粒共約800克懷疑可卡因，女子則已經排出153粒共約900克懷疑可卡因。兩人將會被控一項販運危險藥物罪，明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。關員發現兩人曾多次來港，對上一次是數個月前，海關會繼續調查。

第二宗案件發生於昨日（23日），關員在機場截停一名從科特迪瓦、經埃塞俄比亞抵港的外籍女子（45歲，報稱為商人）。清關時關員發現女子身穿2條貼身褲，肛門有異物堵塞，疑為可卡因。女子到醫院接受檢查，目前排出41粒共約1公斤懷疑可卡因，案件仍在調查中，根據記錄，該名女子屬首次來港。第三宗案件亦同樣發生於昨日（23日），關員在機場截停一名從馬來西亞檳城返港的本地男子（31歲，報稱為地盤工人），由於他上身衣物不自然隆起，關員認為有可疑並要求他接受搜身，結果發現男子用腰封綁住6塊共重2.1公斤的懷疑海洛英，市值150萬港元。他已被控一項販運危險藥物罪，明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。關員初步調查相信男子為6萬港元報酬販毒。

海關毒品調查科署理高級調查主任鄒永昌表示，3名外籍旅客現時被扣留，相信他們身體內仍有毒品未排出。海關指今年已偵破約20宗體內藏毒案，近兩個月佔12宗，可見同類案件顯著增加，指販毒集團企圖以更隱蔽方式偷運毒品，增加海關執法難度。海關本周已偵破5宗航空旅客販毒案件；自今年2月全面通關後，海關共偵破69宗航空旅客販毒案，共拘捕89人，檢獲200公斤不同種類毒品，市值超過1.7億港元。