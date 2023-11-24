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涉訛稱意外受傷騙90萬賠償　3人准保釋候訊 (16:25)

廉署日前起訴一對夫婦及其親友，涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署發放交通意外傷亡援助共約60萬元，因而被控4項欺詐罪。妻子再與男親友詐騙5間保險公司向妻子批出醫療賠償逾31萬元，另涉6項串謀詐騙罪。兩宗案件今（24日）在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，待辯方索取控方文件和提供法律意見。裁判官把案押後至明年1月19日，3人准以1至2萬元保釋，且不得接觸控方證人。

被告依次為女子莊小方（40歲、美容顧問）、男子楊炳威（41歲、廚師）及男子陳學仁（44歲、無業）。其中莊和楊為夫婦關係，夫婦與陳相識。

首案中莊小方被控2項欺詐罪，指她於2020年7月至2022年7月期間，在香港藉作欺騙即不誠實地向社會保障助理偽稱載於交通意外傷亡援助計劃申請表的資料均屬真實準確，及/或在意外後獲發病假證明書，意圖詐騙而誘使社署社會保障助理向她發出共約29.8萬元。楊炳威和陳學仁分別在2021年5至9月，及2022年1至6月，以相同手法誘使社署發放約14.8萬元和15萬元。

次案中莊小方和陳學仁被控6項串謀詐騙罪，指2人於2021年12月至2022年9月日期間，與其他不知名人士一同串謀詐騙友邦保險（國際）有限公司、信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險（百慕達）有限公司及三井住友海上火災保險（香港）有限公司，偽稱莊小方在一宗2021年12月11日的交通意外中受傷，導致保險公司發放至少31萬元賠償金。

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