七旬漢認非禮及襲擊兩名年幼孫女　官質疑同住家人知情不報 (13:19)

被告W.Z.W.（現年74歲、案發前任職保安）承認於2014年至2022年5月6日，虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X；被告亦承認於2014年至2022年5月10日，非禮和襲擊Y造成她身體傷害，Y當時約10至17歲。所有控罪皆發生於牛頭角某單位。

案情指，X和Y為兩姊妹，分別於2006年和2004年在香港出生，二人一度跟隨父母到廣州居住直至2014年8月返港，由祖父母代為照顧，4人一同居於涉案單位。2014年至15年間某天，被告企圖非禮Y，Y與被告爭執，X嘗試調停但遭被告「叉頸」，雙腳離地約10釐米。兩姊妹受驚哭泣，被行經的鄰居從門外看見，被告才鬆手，但拿出菜刀推二人入廁所，威脅若洩露出去便會殺了她們。

10至12歲的Y某天洗澡時，被告用螺絲批撬開廁所門窺看Y，Y當時全裸，見狀立即遮蓋私人部位、蹲下和尖叫。約2016至17年某天，10歲X正坐在床上看電視，被告突脫去X衣物和緊握手腕，用手指插入X私處和陽具磨擦，又舔X胸部。至2022年5月，被告某天清晨下班回家，伸手入15歲X的衣領摸胸。同月被告與Y爭執，Y拍片，被告見狀推Y和用拳頭襲擊Y 10多次，Y前臂、膝蓋等有瘀傷。

同月兩姊妹將事件告知X學校社工，因而揭發。