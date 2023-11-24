涉柴灣停車場半年內兩宗行劫案　警拘三名雙程證男 (12:47)

東區警區重案組督察丘頌軒指，今年5月21日晚上約9時，一名59歲男子將私家車停泊在柴灣常安街停車場後，被兩名男子持刀行劫，並遭兩匪用鞋帶綑綁手腳，將他帶返坐駕上，威迫說出銀行卡密碼，其中一名劫匪隨即取去銀行卡到附近提款，另一名劫匪則留守看管事主，兩名劫匪掠去港幣約1.8萬及400元人民幣後逃去，事主其後自行鬆綁報警求助。

另一宗劫案發生於上周日（19日）約晚上8時30分，一名46歲男子在同一個停車場將貨車停泊後，被3名從車罅衝出的男子拳打腳踢，亦曾嘗試綑綁其手腳，但事主奮力反抗躲入車底，3匪最終搶去事主腰包內港幣2.8萬元及2000元人民幣逃去，事主面部受傷需送院治理。

兩宗案件交由東區警區重案組合併調查，警方發現兩案共通之處在於劫匪均會查問事主身分，估計匪徒欲誤導警方調查，令人以為事主可能被人追債或尋仇，但警方在案發現場發現重要證物，並連日翻查全港多區超過300小時的閉路電視，成功鎖定3名涉案男子身分，並於前日（22日）及昨日（23日）拘捕3名內地男子，3人持雙程證來港，年齡介乎34至52歲，均報稱來自江西。警方並在3人身上起回約2000元港幣及約3000元人民幣，相信是第二宗案件的贓款，警方會繼續調查3人有否涉及其他同類案件。