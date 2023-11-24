阿斯利康研發中心及創新園在港揭牌　擬日後落戶河套創科園 (12:39)

被問會否在港設置生產線，王磊說本港土地有限，在生產方面優勢不明顯，將來設立河套區港深創新及科技園後，或會再作考慮；另稱細胞治療及基因治療生產所需場地不大，相信可落戶本港。

對於本港擬設新藥審批第一層機制，王磊認為有助本港引進大量藥物審批人才，將來獲國際醫藥法規協調會議（ICH）認證後，內地藥物在港臨牀研究可獲得其他地區如中亞、東盟及金磚國家認可。但他認為本港臨牀研究速度仍須加快，與鄰近的南韓比較仍有距離，兩間醫學院及醫管局等須推出更多鼓勵措施。

身兼阿斯利康獨立非執行董事的中大腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦說，阿斯利康在港落戶有助將業務拓展至東南亞，但稱本港醫學人手短缺、病人數目與內地無法比擬，且展開第一期臨牀研究前的程序需時甚久，需要9個月至1年才能獲批並開始招募病人，相反南韓3至4個月內已可開始招募病人，建議本港拆牆鬆綁加快至半年內可開始研究。

財政司長陳茂波早前於網誌提及，一些美國出席亞太經合組織（APEC）成員正思考如何增加稅收來源，引起商界揣測是否為加稅「試水溫」。陳茂波今日出席揭牌儀式致辭稱，本港在發展生命健康產業有五大優勢，特別提及本港稅率低，例如沒有銷售稅和葡萄酒進口稅，個人及企業利得稅最高分別15%及16.5%；另提及一國兩制、人才、融資及政府政策優勢。

陳茂波說，對於阿斯利康來港感到非常鼓舞，主要展開細胞治療等重點領域的研發，相信可為區域醫藥研發注入新動能，並能建設醫療創新生態圈。