明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

​多次出動紀錄熱帶氣旋數據　下投式探空系統助提升預測能力 (13:16)

政府飛行服務隊自2016年與香港天文台利用下投式探空儀偵測熱帶氣旋，並記錄風速、溫度、氣壓等，引入系統後，至今定翼機已出動57次，偵測38個颱風。

政府飛行服務隊機師陳綺玲稱，較以往派飛機以較低高度進入熱帶氣旋的做法，下投式探空系統較安全有效，但仍存有一定風險。現時任務執行的一般高度介乎31000至35000呎，但熱帶氣旋經常達到大氣層、對流層等更高的高度，機師要小心評估飛機與天氣狀況，及操作飛機活門並打開投放裝置，下投探空儀。

特別改裝後的定翼機，機艙安裝了下投式探空儀的控制台，飛機的行李艙則增設發射管，用於下投探空儀。署理空勤主任曾志浩稱，機師一般需從機上投放6至10枚探空儀，每枚探空儀投下後至到達海面，約13至14分鐘，機組人員可將探空儀下降時收集到的實時數據，透過衛星傳送至天文台。

香港天文台高級科學主任張冰表示，現時於海面實測的熱帶氣旋數據較少，下投式探空儀能為南海的觀測及將不同高度錄到的數據，即時傳送到天文台作分析，對於識別風球強度及位置有很大幫助。

他續指，下投式探空儀不只提供靠近海面的風力、溫度等資料，也有助天文台分析熱帶氣旋的三維結構，預測路徑。而實時收集的氣象數據以會透過全球網絡共享，協助實時監測及科研研究。他表示，內地近年亦有採用無人機進行熱帶氣旋觀測，之後會研究使用無人機的可行性。

相關字詞﹕編輯推介 天文台 飛行服務隊 熱帶氣旋 颱風

上 / 下一篇新聞