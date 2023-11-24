​多次出動紀錄熱帶氣旋數據　下投式探空系統助提升預測能力 (13:16)

政府飛行服務隊機師陳綺玲稱，較以往派飛機以較低高度進入熱帶氣旋的做法，下投式探空系統較安全有效，但仍存有一定風險。現時任務執行的一般高度介乎31000至35000呎，但熱帶氣旋經常達到大氣層、對流層等更高的高度，機師要小心評估飛機與天氣狀況，及操作飛機活門並打開投放裝置，下投探空儀。

特別改裝後的定翼機，機艙安裝了下投式探空儀的控制台，飛機的行李艙則增設發射管，用於下投探空儀。署理空勤主任曾志浩稱，機師一般需從機上投放6至10枚探空儀，每枚探空儀投下後至到達海面，約13至14分鐘，機組人員可將探空儀下降時收集到的實時數據，透過衛星傳送至天文台。

香港天文台高級科學主任張冰表示，現時於海面實測的熱帶氣旋數據較少，下投式探空儀能為南海的觀測及將不同高度錄到的數據，即時傳送到天文台作分析，對於識別風球強度及位置有很大幫助。

他續指，下投式探空儀不只提供靠近海面的風力、溫度等資料，也有助天文台分析熱帶氣旋的三維結構，預測路徑。而實時收集的氣象數據以會透過全球網絡共享，協助實時監測及科研研究。他表示，內地近年亦有採用無人機進行熱帶氣旋觀測，之後會研究使用無人機的可行性。