人文科專責委員會稱學界關注課時安排　認為學校有空間處理 (10:53)

人文科的建議課時與科學科看齊，小一至小二每周兩節、小三至小六每周兩至三節，即人文及科學科的課節，會較現時常識科多。蔡世鴻認為，新增的課時可以接受，由各校自行處理及調整課節，認為學校不會因此延遲放學或提早上學時間，相信會透過調整時間表等方法處理。他以其任教的學校為例，由於現時下午沒有課堂，只設綜合活動、導修課等，或會透過調動周會至下午等方式，分配出半小時上課時間。

對於有小學校長認為人文科內容與常識科相比只增不減，課題過於「臃腫」，憂慮日後未用空間作全方位活動等，會回復「教師講、學生聽」的上課方式，蔡世鴻稱，委員會有討論相關問題，指出人文科同樣建議採取專題研習、參觀、小組討論等教學活動，不建議老師只灌輸知識，又稱人文科已抽走涉及大量的科學內容，「大家唔係淨係睇住加咗邊啲，要睇吓掹走嗰嚿......掹走嗰嚿好大嚿。」

科學科小一、小二科學科擬不設筆試，人文科未有相關安排，被問到會否增加學生壓力，蔡世鴻認為，學校可在行政上調節，例如不要安排太頻密的考試，試卷取向亦不應只要求學生背誦知識或抄寫生字。