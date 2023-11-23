涉聲稱可助懷男胎 結果女病人誕孖女 婦產科醫生周永被裁專業失當 (19:25)

判辭指，涉事女子於2015年11月首次到周永診所診症，周永花約45至60分鐘向病人解釋如何提升懷上男嬰的機率，包括改善男方精子數量和動力、利用藥物改善卵子質素、理想性交時間、改善子宮頸黏液及利用營養液沖洗陰道，並為病人提供有關治療。

該女子於2016年7月底證實懷孕，8月4日確認懷有雙胞胎，當日周永向她聲稱如懷有胎兒性別並非男性可終止懷孕，如胎兒為一男一女，亦可將女胎流產。翌日化驗結果顯示該對雙胞胎均為女嬰。該女子丈夫其後到診所提取報告，惟周永未有接見對方，其後亦無再接見該兩夫婦。

該女子於2017年誕下雙胞胎，並指有關情况打亂其家庭計劃及造成沈重經濟負擔，遂向醫委會投訴。

判辭引述《醫生專業守則》指，不容許以社會、文化或其他非醫學原因進行胎兒性別選擇，另引述專家證人觀點逐一反駁周永提出的治療建議效用，最終裁定他兩項專業失當成立。