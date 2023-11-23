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香港仔八旬翁疑連環偷女裝內衣褲被捕 (19:23)

今午（23日）2時許，警方接報一名老翁懷疑在香港仔湖南街7號唐樓天台偷內衣褲，被居民截獲。警方到場調查，以涉嫌盜竊拘捕該名80歲老翁，其後由警員帶署扣查。事主阮女士表示，最近一個月晾在天台的女裝及童裝內衣褲經常離奇失蹤，共損失逾數10件內衣褲，住在附近唐樓的朋友亦遇到相同情况，遂花費逾千元安裝閉路電視，更用「威也」鎖頭串連內衣褲，企圖拖延時間，終於截獲懷疑涉事老翁。

阮女士稱，在上址居住近7年，過往亦曾有內衣褲不翼而飛，但沒有近期頻密及誇張，連兩名分別只有8歲及10歲小朋友的內衣褲都不放過，同棟大廈其他居民、甚至住在毗鄰唐樓的朋友都遇上同類情况，對事件感到非常生氣，於是在天台安裝閉路電視，並用手提電話監視。

阮女士續指，周一（20日）下午曾透過閉路電視發現一名老翁懷疑在天台偷其內衣褲，但她當日沒有空，唯有再等待機會。直至今日，該老翁再次出現，片段見到他戴口罩及粉紅色鴨舌帽，在天台企圖拿取掛在衣架上的內褲，即跑上天台截停該老翁，並追問「先生你做緊乜嘢」，對方企圖離開，遂叫樓下鄰居伍先生協助看管該老翁，至警員到場調查。伍先生表示，老翁當時沒有逃走，也沒有説話，似是等警員到場將他拘捕。

阮女士表示，被捕老翁不是大廈居民，雖已80歲，但仍「好精靈」。現場所見，大廈天台有一張中英雙語告示，寫上「小心小偷，有閉路電視，Don't steal the clothes」。部分內衣褲以「威也」鎖頭串連晾衣架，主要用作拖延時間，增加賊人偷取難度。

相關字詞﹕盜竊

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