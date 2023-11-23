浸大文學院及社科院擬合併　民研調查：86%浸大受訪者反對　關注組促暫緩 (20:39)

本報向浸大查詢，會否因調查反映支持率低而暫緩合併，未獲正面回應。浸大重申，合併助推跨學科發展，兩院資源不因而減少，現有學生的課程不會影響；校方自今年4月起與教職員商討合併，10月上旬起諮詢學生和校友等意見，未來數月仍會續與教職員商討及諮詢學生合併事宜。

浸大教職員工會、學生會及文院社科院合併關注組三方委託民研，在本月2日至12日，邀請浸大生、教職員及校友做為期10天的網上調查，獲715人回覆。受訪者須持浸大電郵地址以獲取問卷連結。

調查發現，整體有86%受訪者（612人）反對兩院合併計劃；當中在文學院的331人回覆中，284人（86%）表明反對，另7人（2%）稱支持，40人（12%）稱未能決定；在社科院266人回覆中，有220人反對（83%），19人（7%）贊成，27人（10%）稱未決定。

戴嘉平說，按兩院合併原訂計劃，教務議會下周一（27日）將討論合併一事，若會上通過方案，校董會下月12日將再作審理，若同樣通過，兩院最快明年7月完成合併，「校方倉猝推合併……完全違反程序公義，亦不符合各持份者的期望」。

戴嘉平又稱，校方上月20日以電郵通知兩院學生，可參加11月初的咨詢會，當時首次正式獲悉校方擬將兩院合併。他又指校方代表在咨詢會沒正面回答學生的問題，當日亦只有兩小時討論，「諮詢會是行程序、嘗試安撫同學，但校方表現同學唔會收貨」。

教職員工會代表陳家洛說，今年2月始有「風聲」指校方考慮做合併，及至4月下旬有院長約教師討論此事，認為校方推展計劃時並非提供「開放式討論」，令人質疑校方是否做「假諮詢」。

浸大亦重申，兩院合併下「研究人員更因為有更强大的跨學科研究網絡得以走在前沿」。陳家洛認為這是錯置理由，指學院本身可有機發展跨學科課程、合作和活動，並不一定要合併才做到，形容教職員對合併方案感震撼，「大家有憂慮是合理，大家覺得推動者未能充分說服他們，（校方）說服力不足反而予人感覺正由上而下地操作，令教職員感沮喪、灰心、士氣低落，乃至反感」。