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男文員認連登提「炸中聯辦」及制裁律政司判囚4月 (16:03)

男文員涉在連登討論區發帖，揚言要「炸中聯辦」、斬殺中共官員及制裁律政司等，今（23日）於西九龍裁判法院承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，判囚4個月。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德表示，被告在時事新聞的主題帖文，留言主張制裁官員，顯然是「借題發揮」，旨在挑戰中央政府的主權威望，無知的人可能被其言論煽惑而付諸行動。

被告鄒文偉（46歲）在船務公司任職文員，辯方求情指，他和胞妹照顧患抑鬱症多年的母親，因為家庭環境而沉醉於網上世界，受網路激進思想影響之下犯案。辯方提及，被告已深切反省過錯，還押期間讀書進修，他希望早日和家人團聚，出獄後貢獻社會。

總裁判官蘇惠德判刑表示，案情顯示，網民原本在討論區建立主題，講述國際和本地政局的新聞，被告則借題發揮，留言主張制裁中央和特區官員、鼓吹傷害國家領導人，並摧毀內地的政治重鎮，要求內地城市叛離中央的合法管治等。蘇官批評被告的帖文渲染暴力，遂採納6個月監禁為量刑起點，被告認罪判囚4個月。

案情指，被告今年3月21日至9月18日以「掘金拔龜骨」的帳號，在連登討論區發布49則帖文，具意圖引起憎恨或藐視中央，包括制裁國家主席習近平、打倒中共、「各省都要揭竿起義」和「核炸北京中南海」。被告亦發帖引起憎恨特區政府和煽惑使用暴力，談及「制裁律政司，家屬亦不能幸（倖）免」、「斬殺中共高官」和「炸冧中聯辦」等。被告被捕後向警方提供電話密碼，但拒絕回答關於討論區帳戶的問題。

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