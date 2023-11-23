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大老山隧道周日起實施易通行　來回行車線將減至4條 (15:55)

大老山隧道將於周日（26日）上午5時起實施「易通行」，收費廣場來回行車線將減至4條。當日凌晨1時起將分階段實施臨時交通安排，其中隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉，通宵巴士路線N680需改道行經獅子山隧道。

運輸署長李頌恩表示，現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道及3條過海隧道平均每日處理約43萬架次車輛，運作大致暢順，呼籲未設定自動繳費方式的車主盡快設定。她又表示，政府亦計劃在下月於香港仔隧道實施「易通行」，詳情及確實日期有待公布。另外，政府將於2025年收回大欖隧道，李頌恩稱，屆時會盡快實施易通行。

運輸署首席運輸主任何均衡說，政府已發出超過81萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口，約73%車輛已設立自動繳費方式。他指，易通行運作至今約半年有約5500萬個交易，整體少於0.3%的車主未有準時繳交費用，被徵收附加費；0.1%車主未有繳付隧道費及首筆附加費，被徵收額外附加費。

何均衡又說，近日發現偽冒「易通行」的虛假網站，企圖騙取用戶付款及信用卡資料，署方將加強宣傳防騙，提醒車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

相關字詞﹕編輯推介 易通行 大老山隧道 運輸署

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