陳茂波：小心平衡財政穩健　配備資源落實施政報告 (14:59)

陳茂波指，訪港旅遊業和私人消費短期內將繼續支持本港經濟增長，隨著國際航班和接待能力持續恢復，本港可接待更多旅客，另外，住戶收入持續改善，「香港夜繽紛」等活動亦提供部分支持，但陳說外圍大環境仍然不利，地緣政局持續緊張，金融狀况偏緊，經濟不明朗等因素，會繼續令本港貨物出口、投資以至消費氣氛受壓，考慮到本港今年首三季實質數字及短期前景，政府早前已將全年實質經濟增長預測，修訂為3.2%。

陳茂波認為，本港要實現產業導向及驅動經濟持續發展，土地及基建發展需要前置部署，確保本港有足夠的發展容量及空間，強調政府必須小心考慮推展大型項目的安排，以及相關的財務方案，確保政府落實各項基建項目時，有足夠財力維持政府開支及服務，以及有足夠空間及韌性，應對未能預見的外圍衝擊。

陳茂波表示，近月住宅物業市場氣氛頗為審慎，住宅成交量由今年上半年平均每月4400宗，回落到7至10月的平均每月2800宗，樓價在今年首9個月下跌0.8%，但數據顯示最近幾個星期的交投略為回升，仍低於今年上半年的平均水平。陳續指，本港股市隨著內地和國際市場表現而波動，年初至上月底下跌了約13%，期間的日均成交量亦較去年有所下跌，去年平均每日成交量1250億元，今年至今大約是1070億元。