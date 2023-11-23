單親母家門放火兼用平底鍋襲兒　改囚3個月緩刑18月 (13:38)

覆核申請人為律政司司長，答辯人為N.L.T.（現年45歲），本案原為區域法院案件，申請方的立場是冀法庭至少判處緩刑，但並非堅持要答辯人入獄。上訴庭考慮後就兩罪改判答辯人緩刑，並施加其他條件，包括工作及居住需接受社會福利主任的指示、按指示接受教養孩童、親子技巧和治療酗酒的輔導，並出席社區活動、按精神科醫生及社福主任出席精神科預約等。

答辯方陳辭指，答辯人事後十分後悔，明白用了錯誤方法教導兒子X（現年12歲），感化報告正面。法官關注，答辯人於本案前亦曾涉用手、衣架、鎚仔等虐兒，當時裁判官同樣判感化令一年，期間亦配合感化官指示，但答辯人「重蹈覆轍」、「故態復萌」，本案中再多犯縱火罪，法庭要視乎案情、重犯等決定原先的判刑是否適當。

答辯方回應指，答辯人本案發生後患上抑鬱症，感化令能就她自身的精神和教養兒子情況對症下藥，並有阻嚇性作用，提醒她重犯或會重新判刑，「唔係閂咗道門」。若改判緩刑和監禁，會令感化官未能繼續跟進，或反而導致親子關係疏離。申請方在法官詢問下確認，法庭改判其他處罰時可施加額外條件，讓答辯人繼續接受協助和支援。