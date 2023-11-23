警拘30男女涉援交裸聊騙案涉200萬　男商人被騙55萬 (12:58)

警方指，大部分被捕人是無業，其餘報稱為司機、侍應及家庭主婦，26人為傀儡戶口持有人、3個屬電話號碼登記人，一人受聘提交自己個人資料，包括信用卡資料預訂酒店。案中36男1女疑墮入騙案，年齡介乎18至70歲，包括學生、工程師等專業人士，單一損失金額約500元至55萬元不等。

黃大仙警區重案組高級督察麥寧峰表示，有詐騙集團指示成員利用傀儡利用身分證號碼、電話號碼及信用卡資料預訂酒店房間，之後與事主傾談援交服務，其間發送酒店預訂紀錄，並要求他們繳付一半房間費用。據悉，涉及酒店包括兩至三間位於尖沙嘴及旺角的酒店，傀儡戶口持有人收取1000元至2000元報酬借出戶口，惟部分人聲稱出售資料後收不到款項。

其中最大金額是一名33歲本地男商人，他於今年5月透過交友程式認識騙徒，對方自稱為酒吧調酒員，指可提供援交服務，援交費3200元，不過騙徒其後以不同藉口，包括要預繳保證金等，事主5日內分10次轉帳55萬予不同戶口，之後不知所終。警方就此案拘捕兩人，包括傀儡戶口持有人及電話號碼登記人。

警方表示，墮入陷阱的多為年輕男性，由於案件涉及援交及裸聊，故事主發現被騙後會刪除對話紀錄，即使報案後亦無法提交騙徒資料，增加執法難度；而且騙徒會提供可疑連結以進行裸聊，點擊後授權事主閱取電話聯絡人資料，騙徒會威脅將裸聊內容分享予其親友，同時拍攝恐嚇短片，要求事主提交保證金。

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃尹潔燕隊主任表示，年輕人遇網絡騙案往往有迹可尋，包括上網習慣有變等，呼籲家長要多加關心，又提醒年青人切勿輕易相信人，應提高警覺，當墮入騙案時不論金額多少，宜盡早報案。