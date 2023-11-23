小學2025/26學年將推人文科　首項原則配合愛國主義教育 (11:26)

教育局建議全港小學先於下學年起試行人文科，並於2025/26學年起，正式於小一及小四級開始推行人文科、科學科。框架交代開設人文科的原則，首項是「配合愛國主義教育的方向」，「明白內地與香港的緊密關係，從而加強學生的文化自信及建立國民身份認同，共同傳承中華民族精神，提升他們的國家民族意識及培養愛國情懷，為國家和社會的福祉作出貢獻。」

小學人文科課時將與科學科看齊，佔整體小學總課時不少於7%。六個範疇分成48個不同課題，當中增設不少與國安及國民教育有關元素。初小方面，小一須明白「有國才有家」、「應該尊重和愛我們的國家」，並知道法律不允許損毀或塗鴉國旗、國徽、區旗及區徽；小二須明白「香港自古以來是國家不可分離的部分」；小三則須認識國家版圖、並學習《國安法》內容。

至於高小方面，小五須明白國土安全和文化安全的重要性，認識「鄧小平是改革開放的總設計」等；小六將學習日本侵華戰爭，及國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展，如城市化、應對荒漠化，並進一步認識《國安法》等。