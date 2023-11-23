明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

小學2025/26學年將推人文科　首項原則配合愛國主義教育 (11:26)

小學常識科將於兩年後分拆為「人文科」及「科學科」，教育局今（23日）公布「人文科」的課程框架擬定稿（下稱框架）。人文科將設六個學習範疇，較常識科大幅增加中華文化、國史及國家地理等元素。其中小一須初步認識國家，培養國家觀念；小三則須初步認識《港區國安法》、駐港解放軍及香港防務等。

教育局建議全港小學先於下學年起試行人文科，並於2025/26學年起，正式於小一及小四級開始推行人文科、科學科。框架交代開設人文科的原則，首項是「配合愛國主義教育的方向」，「明白內地與香港的緊密關係，從而加強學生的文化自信及建立國民身份認同，共同傳承中華民族精神，提升他們的國家民族意識及培養愛國情懷，為國家和社會的福祉作出貢獻。」

小學人文科課時將與科學科看齊，佔整體小學總課時不少於7%。六個範疇分成48個不同課題，當中增設不少與國安及國民教育有關元素。初小方面，小一須明白「有國才有家」、「應該尊重和愛我們的國家」，並知道法律不允許損毀或塗鴉國旗、國徽、區旗及區徽；小二須明白「香港自古以來是國家不可分離的部分」；小三則須認識國家版圖、並學習《國安法》內容。

至於高小方面，小五須明白國土安全和文化安全的重要性，認識「鄧小平是改革開放的總設計」等；小六將學習日本侵華戰爭，及國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展，如城市化、應對荒漠化，並進一步認識《國安法》等。

相關字詞﹕編輯推介 人文科 常識科 愛國教育

上 / 下一篇新聞