李家超：不遺餘力建立以愛國愛港為核心的主流價值觀 (10:32)

他指，特區政府必須堅定維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的方針，堅持依法治港及「愛國者治港」原則，將通過校園教育、增強博物館資源、舉辦文史活動等，不遺餘力地在社會建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

他又表示，香港亦要發揮「兩制」、聯通內地和全球發展機遇，特區政府會帶領香港社會積極主動對接國家戰略，鞏固香港作為國家聯通世界的重要橋樑地位，包括積極拓展全球經貿網絡、推展區域合作，要繼續保持銳利的國際視野，在國家雙循環發展格局中，擔當好對外的「橋頭堡」。他又稱會在連接歐美市場的同時，拓展「一帶一路」市場，並將主動出擊，推廣一國兩制的成就，來年計劃繼續訪問內地及外地，包括東盟和歐洲國家，聯同香港各界領袖一起推廣香港的新優勢，以招商引才。

李家超亦指，要居安思危並完善維護國家安全制度，認為政府於明年完成《基本法》23法，除了履行特區政府的憲制責任，同時亦可保障社會的繁榮穩定，令全球企業及人才對香港更有信心，可更放心來香港投資及生活等。