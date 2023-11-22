油塘混凝土廠不獲續牌上訴失敗　牌照即時失效 (20:29)

環保署表示，署方一直對混凝土廠運作有非常嚴謹的要求和監察，絕不容許其運作對環境造成影響。署方執法人員在過往的巡查及監察中，曾多次發現位於東源街20號的混凝土廠發生嚴重塵埃排放事故造成空氣污染，廠方未能證明其有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，署方於2022年4月8日否決該混凝土廠的續牌申請。該公司同月提出上訴。

現時上訴失敗，代表該混凝土廠的指明工序牌照即時失效。環保署稱已去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程，包括混凝土生產的指明工序。署方會繼續派員密切監察該混凝土廠，如發現違規行為，會蒐集證據並採取執法行動。

翻查資料，中國混凝土在東源街20號及22號分別領有兩張牌照經營混凝土廠。環保署於2021年4月已拒絕22號廠房的續牌申請，並於2022年4月再拒絕20號廠房的續牌申請。

過去曾有市民發起遊行，批評該廠排放污染物，影響居民健康。另外，20號廠房曾至少兩宗發生致命工業意外。2020年10月一名54歲男工清洗壓濾機時從金屬平台墮下4米不治，中國混凝土事後被判罰9萬元；2022年10月，一名63歲陳姓電工午飯後步行回廠，被田螺車撞倒捲入車底傷重不治。