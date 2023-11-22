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拯救遺棄寵物中心創辦人虐畜緩刑兩年　官籲量力而為 (17:32)

「拯救遺棄寵物中心」創辦人、董事黃慧賢涉疏忽照顧場內其中5隻狗，早前被裁定5項虐畜罪成，今日（22日）於屯門裁判法院判刑。裁判官坦言曾考慮判處監禁，惟被告入獄後會影響場內數百狗隻的生活，終判被告囚2個月，但准緩刑2年，並提醒被告「如果愛惜狗隻，就要量力而為。」

另外其中一隻狗被送往愛協照顧，愛協由2021年8月至2023年10月對該狗的照顧費用為14萬元，控方提出申請，向被告追討其中7100元賠償。法庭下令被告向愛協支付賠償。

被告黃慧賢（64歲）庭外表示，案發時正值2021年移民風潮，中心接受棄狗的數量增加，狗隻原本有主人照顧，義工難以霎時獲得狗隻的信任，加上狗場環境向原本家庭有差異。她被問日後會否為了規避刑責，因應狗場容納上限而將無力照顧的棄狗拒諸門外，黃表示「數量問題，但無辦法見死不救⋯盡量做，盡自己本份做，希望得到多啲人支持。」   

辯方今求情指，被告放棄工作，全職照顧場內400隻狗，並強調被告非故意虐畜，而是工作繁多，照顧狗隻時力有不逮。

5項傳票指，黃於2021年8月5日在天水圍流浮山上白泥31號「拯救遺棄寵物中心」內導致5隻狗隻受到不必要的痛苦。當天執法部門突擊搜查狗場發現涉案犬隻，其中一隻狗送往愛護動物協會，另4隻狗交由晶片的登記人、即中心前董事照顧。早前證供顯示，涉事狗隻有頸傷、皮膚發炎、耳朵傳出惡臭，身上流血流膿，甚至腳趾脫落，獸醫推斷嚴重傷患經過幾日至數周所衍生。

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