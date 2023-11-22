警青龍頭破毒品加工場　檢500萬元冰毒拘2男 (16:12)

警方發現有販毒集團利用私人屋苑保安比較嚴密及人流較多特性，租用單位作毒品儲存倉，並在單位加工製造冰毒。經深入調查，毒品調查科探員周一晚，在青龍頭一私人屋苑大廈內截查兩名男子，分別20歲姓余及22歲姓梁，當探員表露身分，兩男作出激烈反抗，最終被制服。

探員隨即搜查兩人剛才離開的單位，分別在開放式廚房、廳及一間睡房內，共檢獲約3.6公斤剛製成的固態冰毒、5.3公升原材料及半製成品的液態冰毒。另檢獲一批樽裝鹽酸及丙酮，相信用作加工製造冰毒，以及電磁爐、煲、可攜式溶室寶及電子磅等製毒工具。

兩名被捕男子現正被扣留調查，稍後將被落案起訴，阻礙警務人員執行職務、製造危險藥物及販運危險藥物，於明天早上在西九龍裁判法院提堂。

警方經初步調查，兩名男子報稱無業，相信有參與製造冰毒，只收取數千元報酬。涉案單位租用大約一個星期，屋內除半製成品及未被包裝剛製成的冰毒外，大部分材料儲存於膠樽內，相信在該批毒品流出市面前，成功搗破一個本地販毒集團的毒品儲存及加工場。警方繼續追查毒品原材料來源，及販毒集團的其他成員。

毒品調查科高級督察唐為國表示，販毒集團選擇在人口密度高的私人屋苑作為毒品加工場，是非常危險及妄顧市民安全。今次案件檢獲的鹽酸為一種高濃度腐蝕性物質，在加熱及加工過程中，容易引起爆炸。而且販毒集團並沒有妥善儲存化學品，極其不負責任，而且長期吸入毒品的原材料，化學物質對人體，特別是對小朋友的神經可能造成損害。警方搜查期間，亦聞到刺鼻及「酸宿」味。警方呼籲市民及大廈管理員，發現有單位有可疑，或化學品異味，請致電警察毒品舉報熱線2527 1234。

警方重申販毒及製毒均是非常嚴重罪行，一經定罪，會被判終生監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。