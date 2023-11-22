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兩少年助運110公斤液態K仔　判囚14年至16年 (17:05)

海關前年在機場檢查一批由巴基斯坦抵港的共659樽「玫瑰水」，發現其中136樽載有液態K仔（氯胺酮），合共約110公斤。案發時協助搬運貨品的14歲和17歲男生承認一項串謀販運危險藥物罪，法官今（22日）在高院判刑指，二人角色相對次要、案發時未成年，但交收時均有其他未成年人士陪同，有機會對他們造成不良影響。且本案涉跨境犯罪等加刑因素，判14歲男生監禁14年4個月，17歲男生則囚16年。

兩名被告依次為案發時14歲和17歲的男生，二人承認於2021年7月27日至翌日在香港串謀和其他人販運危險藥物，即氯胺酮。首被告在本案獲保釋期間於2022年9月干犯另一宗販毒案，被判入教導所。辯方求情說首被告非主腦，並配合海關行動拘捕次被告。法官給予此方面減刑。

案情指，一名姓林的男子2021年7月在機場收取一件來自巴基斯坦的托運貨物。海關人員檢查時發現貨品為659樽液體，聲稱為「玫瑰水」，其中136樽有黃色可疑液體，重約108.8公斤，經檢驗後含12.2公斤氯胺酮。林稱自己只是司機，其老闆指示他將貨品交予朱姓客戶，他在海關要求下致電朱，朱稱一名同事、後知為首被告28日會在秀茂坪商場收取。

隨後首被告現身並被海關拘捕，稱是一名不知名人士指示他收貨，可獲2000元報酬。首被告同意助查並致電該不知名人士，對方告訴他到葵涌和豐工業中心送貨，途中首被告收到一名男子、後知為次被告的電話，二人在4樓停車場會合。海關人員偽裝成首被告與次被告交收，並拘捕次被告，次被告警誡下說除交通補助外不會獲發報酬。

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