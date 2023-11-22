涉訛稱交通意外受傷詐騙社署5保險公司逾90萬　3人遭廉署起訴 (15:00)

被告為莊小方（40歲），美容顧問；其丈夫楊炳威（41歲），兼職廚師；及其胞姊的伴侶陳學仁（44歲），無業。廉署指，三名被告涉嫌於2020年7月至去年7月期間，報稱在3宗交通意外中受傷，向社署偽稱其交通意外傷亡援助申請表上所有資料均屬實，以及在意外後獲發相關病假證明書，意圖詐騙而誘使社署批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。

至於第2宗涉及詐騙保險公司醫療賠償的案件，廉署表示，案發時莊小方的僱主為員工投購友邦保險的團體醫療保險，莊小方另私人向友邦保險、信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險（百慕達）有限公司、三井住友海上火災保險（香港）有限公司，投購多份醫療及意外保單。廉署指，莊小方及陳學仁涉嫌串謀詐騙該5間保險公司，偽稱莊小方在上述其中一宗交通意外中受傷，誘使該等保險公司批准其索償申請，向她發放4筆醫療賠償共逾31萬元。

廉署調查發現，3名被告向社署及5間保險公司提出有關申請時，涉嫌提交虛假病假證明書，又訛稱自己沒有工作收入及沒有就該等交通意外提出其他申索。調查又發現，其中一宗交通意外屬虛構。