最後一宗理大外暴動案開審　5人認罪候判 (14:45)

暫委法官梁嘉琪於開審前，應控方申請就33名警員證人頒下匿名令，辯方沒有反對。警員證人亦獲准在屏風後作供，以及使用特別通道進出法庭。

認罪被告為救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、銷售員何家堯（25歲），以及均為學生的陳俊宇（22歲）、陳建希（18歲）和陳國庭（18歲）。5人撤銷保釋，還押候判。

同意案情指，當晚10時警方在加士居道組成防線推進，多名黑衣的示威者與警方對峙，警方發射催淚彈驅散，示威者投擲至少251枚汽油彈。認罪5人穿黑色衫褲，當場被截獲。區啟泰攜有防毒面罩、面巾，陳國庭管有防護頭具、防毒面罩、面巾和戴黑色頭套，何家堯則佩戴防毒面罩和黑色鴨舌帽。事件中有4名警員因汽油彈殘餘物等滑倒受傷。

至於其餘4名被告，學生陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、無業鍾子杰（28歲）和學生何頌賢（20歲）否認控罪。法官批准他們審訊期間不需到警署報到，宵禁令撤銷。