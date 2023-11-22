721案林卓廷爭議表證不成立　稱當晚到場為監警無意圖參與暴動 (14:17)

代表林卓廷的大律師黃錦娟進行毋須答辯陳辭，辯方呈遞案例指出，一般巿民有權利及責任預防或制止破壞社會安寧的行為，有權拘捕、制止、警告對方。辯方強調控方亦承認在本案案發前，白衣人的暴動已經發生，即當時在元朗站的巿民正面對閘外有白衣人聚集及作出破壞社會安寧的行為，巿民可行使其權利制止。

辯方續指，證供顯示721當天，警方得悉有白衣人在元朗不同地方聚集，沒有非白衣人聚集的消息，後來有男子被白衣人圍毆，林卓廷其後致電警長7520，要求警方處理有年輕人受襲情况，並表明會到元朗站監察警方執法，辯方形容「呢個同暴動意圖風馬牛不相及」，重申林沒有暴動的意圖。

辯方續播放閉路電視片段，顯示在林卓廷到達元朗站前已發生襲擊事件，有白衣人追打穿黑衣的女子後離開。林卓廷到場後，白衣人聚集人數再進入站內，襲擊多名巿民。辯方強調林卓廷不斷呼籲「唔好郁手」、「企後啲」，希望避免衝突，惟警方到場時間較預期久，巿民面對即時危險作出回應，等待警方到場，他們面對白衣人感驚嚇，行為屬「自衛多過暴動」；辯方重申無證據顯示林卓廷有暴動的意圖和行為，「佢講嘅每一句說話、每一個行為，都係為咗保障佢擔心返元朗嘅巿民受到襲擊，而事實上都係受到一啲襲擊」。