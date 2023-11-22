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販運80公斤可卡因　男子判囚23年4個月 (14:23)

警方前年在元朗白沙村外截停一名男建築工人，並在車尾箱發現逾80公斤可卡因。男工人承認1項販運危險藥物罪，今（22日）在高院被判監23年4個月。法官指涉案毒品數量龐大，市值逾1億港元，被告曾犯同類案件而入獄「前車可鑑」。法庭對其一家的生活情况有一定程度同情，尤其是一直支持被告的妻子和一對年幼子女，寄語被告好好反省，珍惜與子女餘下相處的日子。

被告譚國倫（現年38歲）承認於2021年4月30日在元朗僑興路白沙村93號非法販運危險藥物，即99.74公斤固體內含81.87公斤可卡因。控方透露被告過往有13項定罪紀錄，其中5項與毒品有關，他曾因販毒，在2011和2014年分別被判監2年8個月和5年。

辯方求情說案發時被告的女友、現為妻子懷上幼子，加上長女只有1歲，他一心想「搵快錢」改善家庭經濟環境而愚蠢犯案，打算在獄中進修。暫委法官許紹鼎判刑指，本案毒品數量遠超量刑指引範圍，案情嚴重，適當的量刑起點為35年監禁。被告過往有販毒前科，但考慮到他看來曾嘗試改過自身，不進一步加刑，認罪後判囚23年4個月。

案情顯示，當日下午警方在白沙村入口外截停拘捕被告，被告承認在車尾箱放置「可樂」。警方在其家中搜出電子磅、現金30萬元等，其住所外停泊的2輛車內則發現涉案毒品。被告表示每成功運送一包毒品，可獲2000元報酬。他在錄影會面中進一步透露案發前約半年認識男子「Dicky」，他答應協助存放和運輸毒品換取金錢。被告將毒品放在友人借出的車內。

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