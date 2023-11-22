鄒幸彤六四煽惑集結案終審　控：警集會禁令不可經刑事程序挑戰　辯：控罪元素一部分 (14:15)

正還押的鄒幸彤身穿綠色外套到庭，不時翻閱判辭和向親友微笑，庭外則有旁聽者從早上近8時起排隊。本案源於鄒幸彤發文談及「堅守陣地」和點燃燭光，高院法官張慧玲認為控方未能確立警方禁止六四集會的合法性，裁定鄒幸彤上訴得直。

律政司副刑事檢控專員譚耀豪今表示，被告不可在裁判法院的刑事程序之中，挑戰警方禁令的合法性；被告僅可以提出司法覆核，由具經驗的高院處理。譚強調，警方考慮疫情嚴重而禁止集會，舉辦集會涉及國家安全和公眾健康，如果被告有權在刑事程序挑戰警方決定，會給予公眾錯誤印象，以為可以無視警方禁令，將破壞法律和社會秩序。

代表鄒幸彤的資深大律師彭耀鴻則指，根據案例，政府有積極責任（positive duty）採取措施，確保合法集會舉行；警方禁令是鄒幸彤面對的控罪元素一部分，她有權在刑事程序挑戰禁令。彭提到，司法覆核需要一定法律知識和財政資源，例如鄒幸彤希望加入近期一宗禁制令案件，最終要承擔律政司的訟費。