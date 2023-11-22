房協項目「朗然」市價62折出售呎價高於居屋　對銷情有信心 (11:15)

「朗然」位於觀塘安達臣道石礦場發展區，提供35個一房、339個兩房及48個三房，共422個單位，實用面積由約303平方呎至658平方呎，並配備34個住宅車位及會所等設施。

房協指，「朗然」申請資格與居屋相若。公屋租戶可透過綠表申請，不設入息及資產上限；非公屋租戶可用白表申請，二人或以上家庭的毎月入息上限為6.2萬元，資産限額為147萬元；一人申請者的月入上限及資產限額則分別為3.1萬元及73.5萬。單位配額方面，綠表佔4成，白表佔6成，並預留兩成配額予一人申請者，綠、白表各佔1成。

選購單位次序和配額方面，房協會預留兩成單位，即最多85個單位予受房協重建計劃影響的住戶，隨後才輪到綠表以白表申請人。

被問到「朗然」的平均呎價較居屋貴，加上近期有私樓樓盤減價推售，會否影響推售反應。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，「朗然」與居屋不同，除了選址位於市區半山，項目內亦設會所等設施，單位內更配備家電等，故售價是經過市值評估而訂出。他又指，資助出售房屋項目客群為用家，不能與需求較複雜的私樓直接比較，仍有很多具有負擔能力的人想買樓。他說，房委會的「居屋2023」有18萬人申請（應為約17.2萬），反映港人仍有置業需求，故有對「朗然」銷情很有信心，預期會有很多人申請。

柯靄邦表示，暫時無意跟隨房委會的「家有初生優先選樓計劃」，房協一向在出租房屋和資助出售房屋的配屋和買樓方面，都沒有就家庭成員的特殊身分而有特別編排，但不排除未來有需要時，會再作有關安排。他又指，房協一直有與銀行安排按揭保證，最高借貸九成，為期最多25年，從未收到買家投訴，認為有關安排「行之有效」，故未有打算增加年期。