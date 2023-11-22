的士業界叫停罷工認有疏忽　籲政府「改吓態度」 (11:12)

黃羽庭今早（22日）於商台節目指，業界認為政府於昨早會議上的答覆只屬拖延性質，僅提及加強執法，「好似冇實質行動」，直至下午當局不斷斡旋及商討，希望業界不要罷工，又表明會在12月聯同執法部門再與業界開會，討論加強打擊「白牌車」的方法，其間會嚴厲打擊白牌車，業界才決定取消罷工。黃又表示，原訂計劃罷工時將的士停泊於停車場而非路面，從無想過要向警方申請不反對通知書，反問司機日後泊車休息時「使唔使同警方申請呀」。

周國強今早則於港台節目形容，政府會面時的反應平淡，業界則提出改善業界質素的措施，包括安裝攝錄機、錄音及導航，減低市民誤以為司機「兜路」的爭拗，又提出增加過海的士站，以減少的士拒絕過海而被投訴等問題，但周說政府似乎無打算幫助業界解決問題，形容業界在政府眼中「好似過街老鼠」，故會後決定如期罷工。朱續指，昨午3至4時許，收到當局致電「釋出善意」，首度提及願意審視及打擊「網約白牌車」非法取酬行為，又答應會加強執法，考慮讓業界參與共同打擊，最終決定暫停罷工。

周國強表示，業界受網約白牌車問題困擾多年，司機及客人均被搶走，現時司機平均入職歲數為60歲，形容現時的士業界「冇新人入行」。周指出，業界相信要打擊網約白牌車問題，就要令乘客明白的士可提升服務質素，稱當局同時可研究局部提升豪華的士服務，相信屆時網約白牌車問題就可以迎刃而解。