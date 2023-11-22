的士業界叫停罷工認有疏忽　籲政府「改吓態度」 (11:12)

17個的士團體原擬今早11時起於林村許願廣場一帶發起罷工行動，惟林村許願廣場以活動未獲警方不反對通知書及憂癱瘓林村為由拒租場地，故暫取消罷工。的士小巴商總會理事長周國強承認業界在事件上疏忽，決定暫停罷工。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則指，罷工行動對市民、車主及司機都無益，相信三方都不想有損失，認為一個良好政府應改善市民生活及業界的營業狀况，但他斥政府容忍非法行為，讓沒有任何合法營運證件的車輛去服務市民，「咁為之叫做一個好嘅政府，慳啲啦呢啲政府，自己改吓政府態度先啦。」
黃羽庭今早（22日）於商台節目指，業界認為政府於昨早會議上的答覆只屬拖延性質，僅提及加強執法，「好似冇實質行動」，直至下午當局不斷斡旋及商討，希望業界不要罷工，又表明會在12月聯同執法部門再與業界開會，討論加強打擊「白牌車」的方法，其間會嚴厲打擊白牌車，業界才決定取消罷工。黃又表示，原訂計劃罷工時將的士停泊於停車場而非路面，從無想過要向警方申請不反對通知書，反問司機日後泊車休息時「使唔使同警方申請呀」。
周國強今早則於港台節目形容，政府會面時的反應平淡，業界則提出改善業界質素的措施，包括安裝攝錄機、錄音及導航，減低市民誤以為司機「兜路」的爭拗，又提出增加過海的士站，以減少的士拒絕過海而被投訴等問題，但周說政府似乎無打算幫助業界解決問題，形容業界在政府眼中「好似過街老鼠」，故會後決定如期罷工。朱續指，昨午3至4時許，收到當局致電「釋出善意」，首度提及願意審視及打擊「網約白牌車」非法取酬行為，又答應會加強執法，考慮讓業界參與共同打擊，最終決定暫停罷工。
周國強表示，業界受網約白牌車問題困擾多年，司機及客人均被搶走，現時司機平均入職歲數為60歲，形容現時的士業界「冇新人入行」。周指出，業界相信要打擊網約白牌車問題，就要令乘客明白的士可提升服務質素，稱當局同時可研究局部提升豪華的士服務，相信屆時網約白牌車問題就可以迎刃而解。