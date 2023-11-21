警拘36歲男子　涉穿女生校服潛入中學 消息：涉事學校為佛教大雄中學 (21:25)

深水埗警區重案組第三隊案件主管王婉欣今晚交代案情指，該警區昨接獲一間長沙灣區中學報案，指昨午約12時半，校內有老師發現有一名穿著該校女裝校服的男子出現在校內，男子被老師發現後急步離開學校，逃去無蹤。

深水埗警區接獲報案後，立即動員追捕涉案男子，包括翻查學校內及周邊範圍既閉路電視記錄，調查顯示該男子案發前趁學校午飯時間混入該校，被老師發現後立即逃走。警方經深入調查和情報分析後迅速鎖定涉案男子身份，昨晚在元朗區內一個停車場以遊蕩罪拘捕該名36歲中國藉男子。被捕人為香港居民。

警方其後在被捕人私家車內檢取相信是其案發時穿著的女裝校服及假扮學生所用的配件，包括假髮、眼鏡、口罩、白襪和皮鞋，及另外4間中學校服。案件由深水埗警區重案組第三隊繼續跟進。

警方讉責上述非法闖入及破壞學校安寧行為，強調非常重視此類會引起學生及家長擔憂的案件，並勸戒市民「切勿有樣學樣」，因為可能會干犯刑事罪行。

警方呼籲所有學校定期檢視校內保安措施，如任何學生或老師遇到類似情况，在安全下應立即報警或聯絡當區警民關係主任求助。

教育局回覆本報指，已向有關學校了解情况，並知悉學校在事件發生後已啟動危機處理小組，跟進及處理有關情况；由於警方正就有關事件調查，局方不宜在此階段作任何評論。教育局已提醒學校加強校園保安，並會繼續與學校保持緊密聯絡，在有需要時提供支援及協助。