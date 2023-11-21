區議會選舉｜宋芝齡現身《流行都市》 選舉處指若接投訴會作調查 (22:52)

根據選舉指引，節目主持包括嘉賓主持，或經常參與節目的候選人，在公開表明有意參選或在選舉期內，不應以該等身分參與任何節目，以避免選舉期內出現不公平的宣傳。 若有候選人因履行合約而須以節目主持等身份在節目中亮相，則候選人應盡力要求節目的負責人，在選舉期內不要播放候選人亮相的部分，又指有關負責人應在切實可行範圍內接納這項要求，以免給予有關人士不公平的宣傳。

該處指若選管會接獲有涉嫌違反上述《指引》的投訴，會按既定機制作出調查，並視乎調查結果和需要採取合適的跟進行動。

電視廣播有限公司早前回覆本報查詢時表示，涉事節目於9月初錄影，內容與選舉無關，指宋「將不參與《流行都市》節目直至選舉完結」。自由黨副主席李鎮強上周亦指，有關節目是宋芝齡報名參選前錄影，她已向電視台請假，在節目播出後，宋亦已向電視台反映。至於同區有派人參選的新民黨主席葉劉淑儀，今日亦指不會就事件向選管會投訴。

灣仔區有5名候選人，包括穆家駿、宋芝齡、李碧儀、黃守東及李文偉。

2023年區議會參選名單詳見：

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