內地女認逾期居留稱事前不知留案底　官指不符人權法發還重聽答辯 (18:46)

終審法院常任法官林文瀚在判辭引述本案背景，提到上訴人韓新嘉2008年由內地來港居住，任職教師，其後與港人丈夫結婚及誕下兒子，但未有成為永久居民。因應新冠疫情，上訴人獲准延期逗留至2022年3月。她在申請延期逗留時被發現逾期居留1個半月，入境處沒提過會起訴她，亦沒提供檢控文件或拘捕她，只請她到沙田裁判法院入境處檢控組報到。6月9日，上訴人報到後被帶到法庭，法庭書記讀出控罪和案情時，上訴人誤以為自己並非面對刑事控罪，不會留案底，故認罪，被判囚6天及緩刑12個月。上訴人索取法律意見後申請推翻認罪答辯遭拒，她上訴至高院亦遭駁回，於是上訴至終院。律政司一方同意上訴人應上訴得直，雙方作出共同書面陳辭。

終院在判辭中指，為了確保上訴人能及時獲取法律意見，必須及時提供控罪及詳情，上訴人從未得到上述資料，侵犯了她按《香港人權法案》享有針對被起訴者的「最低限度保障」，即使被告已打算認罪，仍需確保他有足夠時間考慮及諮詢法律意見，僅讀出控罪和案情並不能滿足人權法的要求。

終院亦認為無跡象顯示裁判官知悉上訴人沒有控罪書和案情，否則至少應向她解釋權利及給予機會索取法律意見。終院終裁定上訴人在去年6月9日的認罪答辯無效，下令發還重新到裁判法院答辯。