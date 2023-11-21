明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地女認逾期居留稱事前不知留案底　官指不符人權法發還重聽答辯 (18:46)

一名嫁來香港的內地女子因疫情逾期居留1個半月，她在未獲告知遭檢控下，承認一項逾期居留控罪，判12個月緩刑。她其後申請推翻認罪答辯遭拒，並上訴至終審法院，爭議她不知道會留案底，要求推翻其答辯。終院今（21日）頒下判辭，認為上訴人沒有足夠資料考慮答辯及索取法律意見，侵犯人權法對被起訴者的「最低限度保障」，判上訴得直，案件發還裁判法院重新聽取答辯。

終審法院常任法官林文瀚在判辭引述本案背景，提到上訴人韓新嘉2008年由內地來港居住，任職教師，其後與港人丈夫結婚及誕下兒子，但未有成為永久居民。因應新冠疫情，上訴人獲准延期逗留至2022年3月。她在申請延期逗留時被發現逾期居留1個半月，入境處沒提過會起訴她，亦沒提供檢控文件或拘捕她，只請她到沙田裁判法院入境處檢控組報到。6月9日，上訴人報到後被帶到法庭，法庭書記讀出控罪和案情時，上訴人誤以為自己並非面對刑事控罪，不會留案底，故認罪，被判囚6天及緩刑12個月。上訴人索取法律意見後申請推翻認罪答辯遭拒，她上訴至高院亦遭駁回，於是上訴至終院。律政司一方同意上訴人應上訴得直，雙方作出共同書面陳辭。

終院在判辭中指，為了確保上訴人能及時獲取法律意見，必須及時提供控罪及詳情，上訴人從未得到上述資料，侵犯了她按《香港人權法案》享有針對被起訴者的「最低限度保障」，即使被告已打算認罪，仍需確保他有足夠時間考慮及諮詢法律意見，僅讀出控罪和案情並不能滿足人權法的要求。

終院亦認為無跡象顯示裁判官知悉上訴人沒有控罪書和案情，否則至少應向她解釋權利及給予機會索取法律意見。終院終裁定上訴人在去年6月9日的認罪答辯無效，下令發還重新到裁判法院答辯。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞