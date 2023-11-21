內地生為延簽證偽造文件稱患精神分裂　官重審裁罪成質疑不似患病 (18:39)

被告林嶺（28歲）被控兩項偽造罪、兩項使用虛假文書罪，以及一項向入境主任作出虛假申述罪。辯方求情提到，被告自去年1月起還押已約22個月，故可望即將獲釋。

裁判官朱文瀚引述，被告2014年透過非本地畢業生留港就業的計劃，受聘海晨物流（香港）有限公司，2018年離職。他於2020年再向入境處申請延長簽證，他在公共圖書館用電腦製造工作證明。

辯方爭議被告非自願進行錄影會面，並依賴心理及精神科醫生指他受精神分裂症影響。裁判官指，醫生沒出庭作證，其說法僅屬傳聞證供，被告自辯記得疫情期間需要隔離，因此他沒返回內地，亦無服藥，可見思路非常清晰。裁判官續指，被告作供中途額外指控入境人員「拍枱」，他的思緒不混亂，卻是邊作供、邊作故事。

被告又供稱製作涉案文件沒問題，但未能解釋原因，裁判官指他有意識在文件加上公司印章。裁判官形容文件是粗製濫造，但被告明知並具有不誠實意圖以向入境處申請簽證，遂裁定被告罪成。裁判官認為，因被告不認罪受審而不能減刑，考慮到他還押、本案為第二次審訊及總刑期，共判監18個月。