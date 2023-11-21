明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地生為延簽證偽造文件稱患精神分裂　官重審裁罪成質疑不似患病 (18:39)

一名內地大學生涉偽造聘書和工作證明，向入境處申請延長工作簽證，受審後被裁定使用虛假文書等5罪成，判囚30個月。其後他稱案發時已患上精神分裂症，在高院上訴得直並獲撤銷定罪，案件發還重審。他經審訊後今（21日）在沙田裁判法院被裁定罪成，裁判官指被告說話的思路清晰，並非受精神影響，而且他有意識使用電腦軟件製作文件證明，判囚18個月。

被告林嶺（28歲）被控兩項偽造罪、兩項使用虛假文書罪，以及一項向入境主任作出虛假申述罪。辯方求情提到，被告自去年1月起還押已約22個月，故可望即將獲釋。

裁判官朱文瀚引述，被告2014年透過非本地畢業生留港就業的計劃，受聘海晨物流（香港）有限公司，2018年離職。他於2020年再向入境處申請延長簽證，他在公共圖書館用電腦製造工作證明。

辯方爭議被告非自願進行錄影會面，並依賴心理及精神科醫生指他受精神分裂症影響。裁判官指，醫生沒出庭作證，其說法僅屬傳聞證供，被告自辯記得疫情期間需要隔離，因此他沒返回內地，亦無服藥，可見思路非常清晰。裁判官續指，被告作供中途額外指控入境人員「拍枱」，他的思緒不混亂，卻是邊作供、邊作故事。

被告又供稱製作涉案文件沒問題，但未能解釋原因，裁判官指他有意識在文件加上公司印章。裁判官形容文件是粗製濫造，但被告明知並具有不誠實意圖以向入境處申請簽證，遂裁定被告罪成。裁判官認為，因被告不認罪受審而不能減刑，考慮到他還押、本案為第二次審訊及總刑期，共判監18個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞