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議員指新生嬰獎金無要求需「婚生」憂濫用　卓永興：「婚生」與否非政府考慮 (18:30)

《施政報告》提出10招鼓勵生育，包括向每名於上月25日起在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎金等。工聯會郭偉強於立法會人力事務委員會政策簡報及會議上關注，獎勵金計劃無要求父母需為「婚生」，當局如何應對濫用獎勵金計劃，政務司副司長卓永興回應指，本港去年的「婚生」嬰兒佔整體出世嬰兒9成，強調政策目標是增加本港嬰兒，故是否「婚生」並非主要考慮。卓指，有人擔心會否有孕婦「個肚根本就唔係香港人」，來港假結婚騙2萬元獎勵金，他認為機會不多，「唔可以斬腳趾避沙蟲」。

立法會議員陳永光關注，當局在鼓勵生育政策上預期取得什麼效果，卓永興形容本港最近的生育率「拾級而下」，希望政策可扭轉局面，又指政府不設KPI（關鍵績效指標），但會密切留意政策的反應，如果反應正面，不排除會提前檢討優化部分措施。

《施政報告》提出增加公營輔助生育服務名額。陳永光關注，有市民反映輪候時間長，指「求子心切」的人士選擇赴內地及台灣接受體外受精治療，署理醫衛局長李夏茵回應指，獲轉介後至接受生育評估的輪候時間為7.5至12個月；有需要的夫婦在首次體外授精諮詢後至接受治療的等候時間約4至7個月，強調由於醫管局人力資源有限，在公營醫療方面必須訂優次，擴展更多服務的最大「樽頸位」在於人手，指現時醫管局只有11名資深婦產專科相關人手，而且私營市場人手亦有非常有限，故需時培訓更多人手。

自由黨張宇人表示，10招鼓勵生育可增加中低收入家庭生育誘因，但他認為政府應考慮吸引中高收入人士生育，例如向無意讓子女入讀資助或官立學校的家庭派發15年學券。卓永興回應指，相信財政司長陳茂波會考慮，但他認為派發15年學券的支出不少，政府亦面對財赤問題，稱會聆聽所有建議，強調最終都需要「睇餸食飯。」

工聯會陸頌雄關注，當局會否重新考慮研究標準工時，勞工及福利局長孫玉菡回應指，政府無意針對生育而重啟標準工時的討論，認為生育與否需考慮好很多問題，強調政府推出「組合拳」是希望提供更多誘因，鼓勵生育。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 生育

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